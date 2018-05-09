Помпео рассказал подробности о готовящемся саммите США-КНДР

По его словам, планируется однодневная встреча Трампа и Ким Чен Ына.

Помпео также заявил, что США ведут «хорошие, продуктивные разговоры с северокорейцами для того, чтобы заложить основы» для саммита.

Госсекретарь также написал в Twitter, что его встречи с Ким Чен Ыном были плодотворными.

"У меня были продуктивные встречи с председателем Ким Чен Ыном, мы добились прогресса", — написал Помпео. Он не уточнил, имеет ли в виду две встречи в ходе нынешнего визита либо же включает в список встреч свою предыдущую поездку в Пхеньян в качестве директора ЦРУ