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Помпео рассказал подробности о готовящемся саммите США-КНДР
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Помпео рассказал подробности о готовящемся саммите США-КНДР 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что саммит США-КНДР продлится один день, дата встречи скоро будет объявлена, сообщило агентство Рейтер.
Помпео, который возвращается в США после визита в Пхеньян, заявил, что дата и время встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына будет объявлена «в течение нескольких дней».
По его словам, планируется однодневная встреча Трампа и Ким Чен Ына.
Помпео также заявил, что США ведут «хорошие, продуктивные разговоры с северокорейцами для того, чтобы заложить основы» для саммита.
Госсекретарь также написал в Twitter, что его встречи с Ким Чен Ыном были плодотворными.
"У меня были продуктивные встречи с председателем Ким Чен Ыном, мы добились прогресса", — написал Помпео. Он не уточнил, имеет ли в виду две встречи в ходе нынешнего визита либо же включает в список встреч свою предыдущую поездку в Пхеньян в качестве директора ЦРУ.
Помпео также заявил, что очень рад забрать с собой в США трех американских граждан, содержавшихся в заключении в КНДР.
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