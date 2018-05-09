Помпео назвал продуктивной свою встречу с Ким Чен Ыном 

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне прошла продуктивно. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Я провел продуктивные встречи в Пхеньяне с Ким Чен Ыном и достиг прогресса", — отметил Помпео. Госсекретарь также заявил, что «рад привести домой трех американцев», осужденных ранее в КНДР по обвинению в шпионаже и во враждебных действиях и отпущенных по случаю переговоров.
В Белом доме отметили, что президент США Дональд Трамп «высоко оценил действия» лидера КНДР и «рассматривает это как позитивный жест доброй воли».
Как проинформировали в госдепартаменте, во время визита Помпео также обсуждалась предстоящая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном. Дата и место встречи лидеров двух стран уже определены и будут объявлены в начале следующей недели, проинформировал сам Помпео.