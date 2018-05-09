Помпео назвал продуктивной свою встречу с Ким Чен Ыном

"Я провел продуктивные встречи в Пхеньяне с Ким Чен Ыном и достиг прогресса", — отметил Помпео. Госсекретарь также заявил, что «рад привести домой трех американцев», осужденных ранее в КНДР по обвинению в шпионаже и во враждебных действиях и отпущенных по случаю переговоров.

В Белом доме отметили, что президент США Дональд Трамп «высоко оценил действия» лидера КНДР и «рассматривает это как позитивный жест доброй воли».