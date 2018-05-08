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Заявления Трампа по Ирану ангажированы, считают в Госдуме
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Заявления Трампа по Ирану ангажированы, считают в Госдуме 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа по Ирану ангажированы, так как к стране не предъявлены претензии со стороны международных организаций, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерениях страны выйти из сделки по ядерной программе Ирана.
"Дело в том, что никаких претензий со стороны международных организаций, в том числе в которых значительное влияние имеют Соединённые Штаты Америки и страны Евросоюза, Ирану не предъявлены. Поэтому все это накладывает определённую ангажированность на эти процессы", — сказал Шаманов.
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