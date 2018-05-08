США и их союзники будут работать над всеобъемлющим решением ситуации вокруг Ирана 

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. США вместе со своими союзниками продолжат поиск всеобъемлющего решения ситуации, связанной с Ираном, которое было бы рассчитано на перспективу.
Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео.
До этого президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе. «Выходя из сделки с Ираном, мы будем работать с нашими союзниками с целью найти реальное, всеобъемлющее и длительное решение для иранской угрозы. Мы и наши союзники в Европе и во всем мире заинтересованы, чтобы не дать Ирану даже разработать ядерное оружие», — отметил шеф американской дипломатии.