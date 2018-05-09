Экс-советник Обамы: у Трампа нет замены СВПД и поддержки со стороны союзников, РФ и Китая 

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Президент США Дональда Трамп не знает, что делать после выхода из соглашения по ядерной программе Ирана, в этом решении его не поддерживают ни европейские союзники, ни Россия, ни Китай. Такое мнение выразил во вторник бывший ключевой внешнеполитический советник 44-го президента США Барака Обамы в аппарате Белого дома Бен Родс в связи с инициативой действующей вашингтонской администрации.
"Потребовалось пять лет дипломатических усилий для создания санкционного режима и еще два года дипломатических усилий для достижения соглашения. Трамп уничтожает все это, не понимая, в чем именно заключается сделка, у него нет плана по следующим шагам и никакой поддержки со стороны наших ближайших европейских союзников, России или Китая", — написал он в Twitter.
"Помимо возможных катастрофических последствий в отношении Ирана, решение Трампа имеет разрушительное воздействие на авторитет США во всем мире. После такого почему кто-либо должен доверять международному соглашению, в котором участвовали США?" — считает экс-советник.
"В чем смысл такой политики? Мы теряем ограничения по [ядерной] программе Ирана. Мы теряем международное единство", — недоумевает Родс. По его словам, США «не могут применять жесточайшие санкции без сотрудничества». «Это самый худший случай, при котором [Трамп] не имеет никакого понятия, что делать дальше», — заключил он.
Ранее американский лидер объявил о том, что США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана и вновь введут связанные с ней санкции.