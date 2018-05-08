Выход Вашингтона из СВПД не отразится на безопасности в мире, считают в ГД 

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. США пытается сделать из Ирана очередную «сакральную жертву», страну-тирана, выход США из ядерной сделки не отразится на безопасности в Европе и мире, заявил первый зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин.
"Ничего это абсолютно для всего мира не значит, никакая угроза не повысилась. Ни Европа, ни весь остальной мир воевать больше не желают. Дональду Трампу нужна сакральная жертва-страшилка для того, чтобы держать в теле своих оппонентов", — сказал Шерин РИА Новости, комментируя слова Трампа о выходе США из ядерной сделки.
Депутат подчеркнул, что США намеренно пытаются сделать из Ирана эту очередную сакральную жертву, так как с другими странами этого сделать не удалось.