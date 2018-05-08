ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп собирает коалицию для противостояния Ирану, говорится в распространенном заявлении Белого дома.
"Президент Трамп будет работать над созданием широкой коалиции стран, которая закроет Ирану все пути к ядерному оружию и будет противостоять всей полноте пагубной деятельности иранского режима. Страны должны работать вместе, чтобы остановить дестабилизирующее стремление Ирана к региональной гегемонии", — говорится в заявлении Белого дома.
Американская администрация обвинила Иран в поддержке властей Сирии, повстанцев-хуситов в Йемене, шиитского ополчения и «террористов» в Ираке, движения "Хезболлах" в Ливане.
Президент США ранее заявил, что выходит из соглашения по атому с Ираном.