Трамп собирает коалицию для противостояния Ирану

"Президент Трамп будет работать над созданием широкой коалиции стран, которая закроет Ирану все пути к ядерному оружию и будет противостоять всей полноте пагубной деятельности иранского режима. Страны должны работать вместе, чтобы остановить дестабилизирующее стремление Ирана к региональной гегемонии", — говорится в заявлении Белого дома.

Ливане. Американская администрация обвинила Иран в поддержке властей Сирии , повстанцев-хуситов в Йемене , шиитского ополчения и «террористов» в Ираке , движения "Хезболлах"

Президент США ранее заявил, что выходит из соглашения по атому с Ираном.