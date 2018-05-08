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США не применят силовых решений к Ирану, заявили в Госдуме
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США не применят силовых решений к Ирану, заявили в Госдуме 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. США не смогут провести никаких военных и силовых действий в отношении Ирана, так как другие страны это не поддержат, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
"Я думаю, что все остальные страны не в восторге будут, помимо Российской Федерации. Что, это Туркмении нужно? Казахстану нужно? Азербайджану? Никому это не нужно и никто не будет поддерживать никаких таких жестких действий. Тем более такие страны, с которыми надо считаться. Поэтому я уверен, что в отношении Ирана никаких действий — не та страна — каких-то военных, силовых они не смогут провести", — заявил Шерин РИА Новости, комментируя решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки.
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