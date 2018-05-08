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В ЕС отреагировали на выход США из ядерной сделки с Ираном
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В ЕС отреагировали на выход США из ядерной сделки с Ираном 

Газета.Ru 37 минут назад
Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини заявила, что ядерное соглашение с Ираном это одно из величайших достижений дипломатии. Об этом сообщает Reuters.
"Не позволяйте никому разрушать это соглашение. Это одно из величайших достижений дипломатии. Мы достигли этого вместе. Это доказательство того, что возможно достичь всеобщего выгодного соглашения… Это соглашение важно для каждого из нас, поэтому я призываю вас оставаться верным вашим соглашениям, и мы останемся верными своим соглашениям", — сказала Могерини.
Она также подчеркнула, что «все вместе мы сохраним соглашение по ядерной программе Ирана».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключать новое ядерное соглашение взамен подписанного в 2015 году, из которого США выходят.
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