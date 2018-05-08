В ЕС отреагировали на выход США из ядерной сделки с Ираном

"Не позволяйте никому разрушать это соглашение. Это одно из величайших достижений дипломатии. Мы достигли этого вместе. Это доказательство того, что возможно достичь всеобщего выгодного соглашения… Это соглашение важно для каждого из нас, поэтому я призываю вас оставаться верным вашим соглашениям, и мы останемся верными своим соглашениям", — сказала Могерини.

Она также подчеркнула, что «все вместе мы сохраним соглашение по ядерной программе Ирана».