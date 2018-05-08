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США дадут партнерам Ирана до полугода для прекращения сотрудничества
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США дадут партнерам Ирана до полугода для прекращения сотрудничества
РИА Новости
34 минуты назад
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Фото:
РИА Новости
США
ДАДУТ ПАРТНЕРАМ
ИРАНА
ОТ 90 ДО 180 ДНЕЙ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА —
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