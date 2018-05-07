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Макрон: выход США из соглашения с Ираном может привести к войне
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Макрон: выход США из соглашения с Ираном может привести к войне 

Газета.Ru 7 мая 2018
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение американского лидера Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном может привести к войне. Об этом сообщает Der Spiegel.
"Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война", — сказал Макрон.
Однако, он также добавил, что по его мнению, Трамп не желает начинать новую войну.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отказ от соглашения по ядерной программе Ирана будет ошибкой.
5 мая адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил о намерении Трампа «сменить в Иране власть».
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