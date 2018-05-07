Макрон: выход США из соглашения с Ираном может привести к войне

"Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война", — сказал Макрон.

Однако, он также добавил, что по его мнению, Трамп не желает начинать новую войну.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отказ от соглашения по ядерной программе Ирана будет ошибкой.