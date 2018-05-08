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Минобороны Украины заявило о планах построить 15 новых складов боеприпасов
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Минобороны Украины заявило о планах построить 15 новых складов боеприпасов 

RT на русском 49 минут назад
На Украине в 2018 году планируется строительство 15 современных железобетонных складов для хранения боеприпасов и ракет. Об этом информирует пресс-служба Минобороны Украины.
Как заявил глава оборонного ведомства Степан Полторак, «такую работу в подобных масштабах в государстве ещё никто не делал».
«Ведь мы строим хранилища, которые не только надёжно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения», — сказал он.
В Минобороны Украины добавили, что уже разработана техническая документация, проведены тендерные процедуры. Отмечается, что необходимые строительные работы начнутся в мае.
Ранее полиция Украины закрыла въезд в Балаклею в Харьковской области после пожара на складе боеприпасов.
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