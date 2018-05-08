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Экс-госсекретарь США: отказ от ядерной сделки может привести к конфликту с Ираном
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Экс-госсекретарь США: отказ от ядерной сделки может привести к конфликту с Ираном 

ТАСС 48 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Выход США из соглашения по иранской ядерной программе чреват потенциальным конфликтом с Тегераном. Такое мнение высказал во вторник экс-госсекретарь США Джон Керри.
"Я думаю, что это (отказ от сделки по атому — прим. ТАСС) на самом деле может привести к конфликту", — сказал Керри в интервью телекомпании CNN. «Наши друзья будут находиться в большей безопасности, если мы останемся в этом соглашении», — отметил он. По мнению бывшего госсекретаря, Иран «придерживается соглашения» по атому.
"Да, у нас есть озабоченности по поводу [иранской программы по созданию баллистических] ракет, по поводу Йемена и других вещей, однако мы должны над всем этим работать", — указал Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 год и участвовавший в достижении соглашения с Ираном. По его убеждению, отказ США от ядерной сделки затруднит возможность такой работы.
"Администрация [экс-президента США Барака] Обамы достигла четкого решения, что работать по этим вопросам, добиваться по ним прогресса легче с Ираном, который не обладает ядерным оружием, чем с Ираном, который пытается заполучить его", — отметил экс-госсекретарь.
В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, а Вашингтон отменил рестрикции.
Президент США Дональд Трамп не раз называл сделку с Ираном пагубной, утверждая, что она не предотвратила возможность создания Тегераном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее. 12 января Трамп заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения. О своем окончательном решении он объявит во вторник в Белом доме в 14:00 по местному времени (21:00 мск).
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