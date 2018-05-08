Экс-госсекретарь США: отказ от ядерной сделки может привести к конфликту с Ираном

"Я думаю, что это (отказ от сделки по атому — прим. ТАСС) на самом деле может привести к конфликту", — сказал Керри в интервью телекомпании CNN. «Наши друзья будут находиться в большей безопасности, если мы останемся в этом соглашении», — отметил он. По мнению бывшего госсекретаря, Иран «придерживается соглашения» по атому.

"Да, у нас есть озабоченности по поводу [иранской программы по созданию баллистических] ракет, по поводу Йемена и других вещей, однако мы должны над всем этим работать", — указал Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 год и участвовавший в достижении соглашения с Ираном. По его убеждению, отказ США от ядерной сделки затруднит возможность такой работы.

"Администрация [экс-президента США Барака] Обамы достигла четкого решения, что работать по этим вопросам, добиваться по ним прогресса легче с Ираном, который не обладает ядерным оружием, чем с Ираном, который пытается заполучить его", — отметил экс-госсекретарь.

Россия, Великобритания, В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН Китай , США, Франция ) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН , США и ЕС , наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, а Вашингтон отменил рестрикции.