Ещё
Макрон предупредил о войне в случае выхода США из договора с Ираном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрон предупредил о войне в случае выхода США из договора с Ираном 

BFM.RU 6 мая 2018
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что выход США из договора, заключенного в 2015 году ведущими мировыми державами с Ираном, может привести к войне.
«Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война», — заявил Макрон в интервью немецкому журналу Spiegel. При этом, Макрон не считает, что Дональд Трамп хочет войны.
Во время недавней встречи Трампа и Макрона в Вашингтоне, французский президент убеждал его не отказываться от этого договора. Такой же позиции придерживаются Германия, Великобритания и ООН, отмечает Русская служба ВВС.
Президент Ирана Хасан Роухани предостерег, что США пожалеют о пересмотре ядерной сделки, такой пересмотр станет ошибкой исторического масштаба.
BFM.RU: последние новости
США и Китай выступили за санкции против КНДР до ее отказа от ядерной программы ОЗХО ответила на вопросы России по инциденту в Солсбери Путин: России нельзя заниматься самоизоляцией и быть «как огурцы в бочке»
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня40
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»140
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»532
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово418
Келвин Харрис попал в аварию27
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение