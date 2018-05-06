Макрон предупредил о войне в случае выхода США из договора с Ираном 

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что выход США из договора, заключенного в 2015 году ведущими мировыми державами с Ираном, может привести к войне.
«Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война», — заявил Макрон в интервью немецкому журналу Spiegel. При этом, Макрон не считает, что Дональд Трамп хочет войны.
Во время недавней встречи Трампа и Макрона в Вашингтоне, французский президент убеждал его не отказываться от этого договора. Такой же позиции придерживаются Германия, Великобритания и ООН, отмечает Русская служба ВВС.
Президент Ирана Хасан Роухани предостерег, что США пожалеют о пересмотре ядерной сделки, такой пересмотр станет ошибкой исторического масштаба.