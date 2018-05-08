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США и Китай решили судьбу КНДР
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США и Китай решили судьбу КНДР 

News.ru 20 минут назад
Президент США и лидер Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились о сохранении санкций в отношении КНДР, пока страна не свернёт ядерную программу.
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