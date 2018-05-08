Ещё
США и КНР сохранят санкции против КНДР до ликвидации ее ядерной и ракетной программ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США и КНР сохранят санкции против КНДР до ликвидации ее ядерной и ракетной программ 

ТАСС 31 минуту назад
Трамп и Си Цзиньпин договорились сохранять санкции против КНДР до полной ликвидации ее ядерной и ракетной программ — Белый дом.
ТАСС: последние новости
Песков: Путин не поздравил Порошенко с 73-летием Победы из-за войны в Донбассе Глава Минобороны Украины назвал число погибших военных с начала конфликта в Донбассе Экс-госсекретарь США выступил за сохранение соглашения с Ираном и назвал РФ угрозой Европе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово331
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»491
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян30
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото230
Погода — ураган: каким будет лето7
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение