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Нетаньяху поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном
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Нетаньяху поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Израиль полностью поддерживает отважное решение президента Трампа отвергнуть катастрофическую ядерную сделку с террористическим режимом в Тегеране", — сказал Нетаньяху.
Он также подчеркнул, что «несмотря на сделку Иран продолжает разработку баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки в разные концы мира».
По его словам, Израиль благодарен Трампу за этот «исторический шаг».
Ранее Трамп заявил о выходе США из сделки с Ираном.
В свою очередь в МИД России отреагировали на выход США из ядерной сделки с Ираном
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