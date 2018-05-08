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Трамп и Си Цзиньпин высказались за сохранение санкций против КНДР
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Трамп и Си Цзиньпин высказались за сохранение санкций против КНДР 

РИА Новости 22 минуты назад
ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник обсудили по телефону ситуацию вокруг КНДР и двусторонние торгово-экономические отношения, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Лидеры двух стран обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе последние события на Корейском полуострове и сегодняшнюю встречу председателя Си (Цзиньпина) с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Президент Трамп и президент Си согласились с важностью сохранения действия санкций в отношении Северной Кореи до тех пор, пока она окончательно не свернет свои ядерные и ракетные программы", — говорится в сообщении.
Кроме того, Трамп «подтвердил свою приверженность тому, чтобы торговые и инвестиционные отношения между Соединенными Штатами и Китаем были сбалансированы и приносили пользу американским предприятиям и рабочим», отмечается в сообщении пресс-службы.
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