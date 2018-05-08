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Си Цзиньпин и Трамп обсудили торговлю и ситуацию вокруг КНДР, сообщили СМИ
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Си Цзиньпин и Трамп обсудили торговлю и ситуацию вокруг КНДР, сообщили СМИ 

РИА Новости 41 минуту назад
ПЕКИН, 8 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом вопросы двусторонней торговли, а также проблему КНДР, передает телеканал CGTN.
Подробностей разговора телеканал пока не приводит.
Ранее о предстоящем телефонном разговоре Трамп написал на своей странице в Twitter.
Беседа двух лидеров состоялась после встречи Си Цзиньпина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Ким Чен Ын находился в Даляне 7-8 мая.
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