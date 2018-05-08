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Золото перешло к удорожанию после заявления Трампа о выходе США из СВПД с Ираном
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Золото перешло к удорожанию после заявления Трампа о выходе США из СВПД с Ираном 

Прайм 32 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Золото растет в цене вечером во вторник после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе.
Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 21.32 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,7 доллара, или на 0,3%, до 1317,9 доллара за тройскую унцию, стоимость июльского фьючерса на серебро — росла на 0,27%, до 16,54 доллара за унцию.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Трамп еще до избрания президентом жестко критиковал соглашение, называя его «худшей сделкой», и не исключал, что выйдет из нее, если соглашение не удастся «исправить».
До его заявления о выходе США из сделки золото торговалось в минусе на фоне роста стоимости курса доллара.
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