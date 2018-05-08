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Макрон и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
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Макрон и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 

РИА Новости 24 минуты назад
ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон провел во вторник телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Елисейский дворец.
"Два президента обсудили вопросы, касающиеся стабильности и мира на Ближнем Востоке", — говорится в кратком коммюнике.
Президент США во вторник в 21.00 мск, как ожидается, объявит свое решение относительно того, будет ли страна выходить из ядерного соглашения, достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить». Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.
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