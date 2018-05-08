Макрон и Трамп обсудили Ближний Восток

"Два президента обсудили вопросы, касающиеся стабильности и мира на Ближнем Востоке", — заявили в пресс-службе.

Великобритании и Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп не принял предложения Франции Германии по изменению ядерного соглашения с Ираном

Также СМИ сообщили, что Трамп намерен выйти из ядерного соглашения с Ираном.

8 мая Трамп должен объявить свое решение по ядерному соглашению.