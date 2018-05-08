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Макрон и Трамп обсудили Ближний Восток
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Макрон и Трамп обсудили Ближний Восток 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
"Два президента обсудили вопросы, касающиеся стабильности и мира на Ближнем Востоке", — заявили в пресс-службе.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп не принял предложения Франции, Великобритании и Германии по изменению ядерного соглашения с Ираном.
Также СМИ сообщили, что Трамп намерен выйти из ядерного соглашения с Ираном.
8 мая Трамп должен объявить свое решение по ядерному соглашению.
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