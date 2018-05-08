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В Елисейском дворце опровергли сообщения о признании Трампа Макрону
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В Елисейском дворце опровергли сообщения о признании Трампа Макрону 

Российская Газета 17 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
В пресс-службе президента Франции опровергли информацию о том, что Дональд Трамп во вторник в ходе телефонного разговора заявил Эмманюэлю Макрону о намерении Соединенных Штатов выйти из международного ядерного соглашения с Ираном.
В Елисейском дворце назвали эту информацию не соответствующей действительности.
Напомним, что ранее о звонке и признании Трампа о выходе США из соглашения, сообщила газета New York Times, сославшись на беседу с чиновником, знакомым с ситуацией.
По словам источника, Соединенные Штаты готовятся восстановить все санкции, от которых они отказались в рамках сделки, и намерены ввести дополнительные экономические санкции, сообщает Times.
В понедельник Эмманюэль Макрон заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном может привести к ядерной войне. «Мы откроем ящик Пандоры», — отметил Макрон. По его мнению, Трамп не хочет войны.
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