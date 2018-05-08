В Елисейском дворце опровергли сообщения о признании Трампа Макрону

В Елисейском дворце назвали эту информацию не соответствующей действительности.

Российская Газета: последние новости

На Украине подсчитали потери ВСУ за время операции в Донбассе

Трамп 8 мая объявит, будут ли США выходить из соглашения с Ираном

Лавров: Россия хотела бы полагаться на здравый смысл у западных стран