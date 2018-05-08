СМИ: Помпео уведомил европейских коллег о нежелании Трампа принимать предложения по Ирану 

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не примет предложения Франции, Великобритании и Германии по коррективам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану.
Об этом, как передает во вторник портал Axios со ссылкой на источники, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в ходе беседы с главами МИД этих европейских стран.
По данным портала, Помпео провел телефонный разговор с коллегами в минувшую пятницу. В ходе беседы госсекретарь уведомил министров, что встречался с президентом и представил предварительные условия по сохранению сделки, в ответ Трамп заявил ему, что не намерен менять свое мнение по СВПД. Помпео предложил главам МИД дождаться, пока президент сам объявит о принятом им решении. Госсекретарь также не исключил, что после стороны смогут вернуться за стол переговоров.
В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, а Вашингтон отменил рестрикции.
Трамп не раз называл сделку с Ираном пагубной, утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее.