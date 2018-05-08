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Вашингтон известил европейцев, что не примет их идеи по СВПД, сообщили СМИ
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Вашингтон известил европейцев, что не примет их идеи по СВПД, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео известил своих коллег из Франции, Великобритании и Германии, что президент Дональд Трамп не примет их предложения по усовершенствованию соглашения по ядерной программе Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Помпео в пятницу провел конференц-колл с министрами иностранных дел трех европейских стран. Госсекретарь сообщил им, что доложил американскому президенту о предварительных договоренностях, достигнутых по итогам переговоров европейских и американских дипломатов, но Трампа не убедили доводы и предложения Парижа, Берлина и Лондона.
Основным камнем преткновения стал вопрос о существовании сроков действия соглашения с Ираном, которыми ограничен запрет на разработки ядерного оружия.
Помпео предложил европейским партнерам дождаться официального заявления о судьбе сделки от самого Трампа. При этом дипломат не исключил, что после заявления президента США могут вернуться к переговорам по условиям соглашения.
Как заявили источники, глава британского МИД Борис Джонсон попросил Вашингтон предпринять еще одну попытку прийти к соглашению. Спустя некоторое время состоялся еще один конференц-колл, но он завершился спустя несколько минут и не принес никаких результатов.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить». Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним. Американский президент сообщил, что объявит, выйдет ли Вашингтон из соглашения, 8 мая.
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