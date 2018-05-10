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В МИД предупредили о рисках выхода США из сделки по Ирану
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В МИД предупредили о рисках выхода США из сделки по Ирану 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТВ Центр
ВЫХОД США ИЗ СДЕЛКИ ПО ИРАНУ МОЖЕТ ВЫЛИТЬСЯ В ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В РЕГИОНЕ, СДЕЛАЕТ СИТУАЦИЮ БОЛЕЕ ЗАПУТАННОЙ — ЗАМГЛАВЫ МИД РФ СЫРОМОЛОТОВ
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