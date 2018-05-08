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Турция решила игнорировать запрет США на торговлю с Ираном
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Турция решила игнорировать запрет США на торговлю с Ираном 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Анкара продолжит торговлю с Тегераном и не намерена отчитываться об этом ни перед кем, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном.
«С настоящего момента мы будем продолжать нашу торговлю с Ираном в возможных рамках до самого конца, и мы не будем отчитываться ни перед кем», — заявил министр Зейбекчи, передает ТАСС.
Его высказывания прозвучали вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и предстоящем возобновлении американских экономических санкций против Тегерана.
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