Турция решила игнорировать запрет США на торговлю с Ираном 

Анкара продолжит торговлю с Тегераном и не намерена отчитываться об этом ни перед кем, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном.
«С настоящего момента мы будем продолжать нашу торговлю с Ираном в возможных рамках до самого конца, и мы не будем отчитываться ни перед кем», — заявил министр Зейбекчи, передает ТАСС.
Его высказывания прозвучали вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и предстоящем возобновлении американских экономических санкций против Тегерана.