Ещё
Япония не поддержала решение США выйти из сделки по Ирану
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония не поддержала решение США выйти из сделки по Ирану 

Российская Газета 9 мая 2018
Фото: Российская Газета
Принятое президентом США Дональдом Трампом решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вызывает сожаление. Об этом заявило японское министерство иностранных дел.
"Если объявленное решение осложнит выполнение соглашения, это вызывает сожаление, — приводит РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства Японии. — Наша страна поддерживает ядерное соглашение, которое служит укреплению политики нераспространения и вносит вклад в дело стабильности на Ближнем Востоке и надеется на конструктивную позицию всех заинтересованных стран".
МИД Японии пообещал, что Токио и впредь будет выступать за СВПД, «поддерживать тесное взаимодействие и вести обсуждение со всеми заинтересованными странами».
Трамп во вторник заявил, что США выходят из соглашения по атому с Ираном. Американский президент также объявил о восстановлении санкций против Тегерана.
СВПД был принят в 2015 году. Документ стал результатом переговоров Ирана с «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия). Выполнение плана снимает с Исламской Республики экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и ЕС.
Российская Газета: последние новости
При ударе Израиля по Сирии погибли 9 бойцов иранской революционной гвардии На Украине подсчитали потери ВСУ за время операции в Донбассе Асад: Трамп не контролирует США
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»76
Ловушка для России: нефть уходит за $80511
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии175
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО158
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1330
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение