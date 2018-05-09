Япония не поддержала решение США выйти из сделки по Ирану 

Принятое президентом США Дональдом Трампом решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вызывает сожаление. Об этом заявило японское министерство иностранных дел.
"Если объявленное решение осложнит выполнение соглашения, это вызывает сожаление, — приводит РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства Японии. — Наша страна поддерживает ядерное соглашение, которое служит укреплению политики нераспространения и вносит вклад в дело стабильности на Ближнем Востоке и надеется на конструктивную позицию всех заинтересованных стран".
МИД Японии пообещал, что Токио и впредь будет выступать за СВПД, «поддерживать тесное взаимодействие и вести обсуждение со всеми заинтересованными странами».
Трамп во вторник заявил, что США выходят из соглашения по атому с Ираном. Американский президент также объявил о восстановлении санкций против Тегерана.