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На Украине более 40 школьников отравились неизвестным веществом
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На Украине более 40 школьников отравились неизвестным веществом 

РИА Новости 36 минут назад
Более 40 школьников госпитализированы на Украине из-за отравления неизвестным веществом — госслужба по ЧС  РИА Новости
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