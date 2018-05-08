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На Украине более 40 школьников отравились неизвестным веществом
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На Украине более 40 школьников отравились неизвестным веществом
РИА Новости
36 минут назад
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Более 40 школьников госпитализированы на
Украине
из-за отравления неизвестным веществом — госслужба по ЧС
РИА Новости
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