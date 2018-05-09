Китай выразил сожаление в связи с выходом США из соглашения по Ирану

Китай сожалеет, что США решили выйти из сделки по иранской ядерной программе. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, передает РИА «Новости» "Китайская сторона выражает сожаление в связи с решением США выйти из всеобъемлющего соглашения по ядерному вопросу Ирана ", — сказал представитель ведомства. Как передает Reuters, Гэн Шуан также заявил, что Пекин намерен сохранить участие в сделке. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном. По его словам, Вашингтон намерен также ввести санкции «самого высокого уровня» против Ирана. Иран, в свою очередь, назвал незаконным решение Трампа о выходе из сделки.