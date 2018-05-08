Ещё
Роухани: основой внешней политики Ирана являются конструктивные отношения с миром
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роухани: основой внешней политики Ирана являются конструктивные отношения с миром 

ТАСС 48 минут назад
ТАСС, 8 мая. Президент Ирана Хасан Роухани заявил во вторник, что основой внешней политики ИРИ являются конструктивные отношения с миром. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Основой нашей внешней политики являются конструктивные отношения с миром", — цитирует агентство слова Роухани.
Агентство также отмечает, что на встрече с представителями нефтяной отрасли в Тегеране президент Ирана заявил: «Находимся мы под санкциями или нет, мы должны стоять на своих ногах. Это очень важно для развития нашей страны».
Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник, что объявит о своем решении в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана во вторник в Белом доме в 14:00 (21:00 мск).
ТАСС: последние новости
Глава Минобороны Украины назвал число погибших военных с начала конфликта в Донбассе СК РФ возбудил еще два уголовных дела по факту обстрела мирного населения Донбасса Трамп продолжает утверждать, что в Сирии не сбили ни одну из "ракет-невидимок"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП33
Астролог предсказал победу Путина и пожалел36
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1023
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика30
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»317
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение