Роухани: основой внешней политики Ирана являются конструктивные отношения с миром

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Глава Минобороны Украины назвал число погибших военных с начала конфликта в Донбассе

СК РФ возбудил еще два уголовных дела по факту обстрела мирного населения Донбасса

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