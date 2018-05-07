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В Белом доме анонсировали продолжение торговых переговоров с Китаем
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В Белом доме анонсировали продолжение торговых переговоров с Китаем 

Газета.Ru 7 мая 2018
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что на следующей неделе в США приедет китайская делегация, чтобы продолжить торговые переговоры, передает Reuters.
"Мы работаем над решением, которое, как мы думаем, устроит все стороны. Главный экономический советник и вице-премьер Лю Хэ приедет в США на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение с экономической командой президента [США Дональда Трампа]", — сказала Сандерс.
Ранее агентство «Синьхуа» сообщало, что США и Китай намерены разрешить торговый спор через диалог и уже достигли консенсуса по некоторым направлениям своего торгового спора. Однако уточнялось, что стороны все еще имеют большие разногласия в отношении оставшихся вопросов.
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