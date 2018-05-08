Ещё
Глава Минобороны Украины рассказал, сколько денег США дали на войну в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Минобороны Украины рассказал, сколько денег США дали на войну в Донбассе 

Украина.ру 16 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в опубликованном во вторник интервью украинскому интернет-изданию «Обозреватель».
«Я буквально в феврале встречался в США со своим коллегой Джеймсом Мэттисом. Если бы наши партнеры были недовольны качеством изменений в армии, мы не получали бы помощи. А они практически полностью выполняют свои обязательства по поддержке ВСУ. За время войны только США оказали нам помощь на 800 миллионов долларов», — сказал Полторак.
По его мнению, в 2018 году может появиться возможность «значительно повысить уровень боеготовности войска». «Во время встречи с Мэттисом мы увидели, что наши американские коллеги готовы к расширению сотрудничества», — заявил министр.
Также, по его словам, у Киева тесные связи с НАТО, только инструкторов из стран альянса на Украине — 500 человек из шести стран.
Как свидетельствует проект документа, опубликованный накануне на сайте профильного комитета нижней палаты конгресса, проект оборонного бюджета США на 2019 финансовый год предполагает выделить 250 миллионов долларов на оказание помощи Украине в сфере обеспечения безопасности и разведки, в том числе 50 миллионов — на летальные вооружения.
Президент США Дональд Трамп в марте подписал бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным посольства Украины в Вашингтоне, в нем увеличены расходы на поддержку Украины. В частности, общий объем помощи Украине предусмотрен в объеме 620,7 миллиона долларов, включая 200 миллионов — на военно-техническую помощь.
Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
Украина.ру: последние новости
Глава Минобороны Украины рассказал о тысячах потерь в Донбассе Украинцы обстреливают поселок Донецкий - Народная милиция ЛНР Генерал США: Мы - моджахеды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК713
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»98
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом399
Главным событием для рубля станет 12 мая37
Медведева отказались поддержать1390
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение