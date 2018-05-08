Глава Минобороны Украины рассказал, сколько денег США дали на войну в Донбассе

«Я буквально в феврале встречался в США со своим коллегой Джеймсом Мэттисом . Если бы наши партнеры были недовольны качеством изменений в армии, мы не получали бы помощи. А они практически полностью выполняют свои обязательства по поддержке ВСУ. За время войны только США оказали нам помощь на 800 миллионов долларов», — сказал Полторак.

По его мнению, в 2018 году может появиться возможность «значительно повысить уровень боеготовности войска». «Во время встречи с Мэттисом мы увидели, что наши американские коллеги готовы к расширению сотрудничества», — заявил министр.

Также, по его словам, у Киева тесные связи с НАТО , только инструкторов из стран альянса на Украине — 500 человек из шести стран.

Как свидетельствует проект документа, опубликованный накануне на сайте профильного комитета нижней палаты конгресса, проект оборонного бюджета США на 2019 финансовый год предполагает выделить 250 миллионов долларов на оказание помощи Украине в сфере обеспечения безопасности и разведки, в том числе 50 миллионов — на летальные вооружения.