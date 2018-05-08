Ещё
На Украине подсчитали потери за время операции в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине подсчитали потери за время операции в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
ПОТЕРИ ВС УКРАИНЫ С НАЧАЛА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ДОНБАССЕ СОСТАВИЛИ 3 ТЫС 332 ЧЕЛОВЕКА, ИЗ НИХ БОЕВЫЕ — 2 ТЫС 394 ЧЕЛОВЕКА — МИНИСТР ОБОРОНЫ ПОЛТОРАК
РИА НОВОСТИ
РИА Новости: последние новости
На Украине подсчитали потери за время операции в Донбассе В США заложили в бюджет средства на поставку летального оружия Украине Мэр Иерусалима планирует назвать площадь в честь Трампа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК736
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»107
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом402
Главным событием для рубля станет 12 мая38
Медведева отказались поддержать1396
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение