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США выходят из ядерной сделки с Ираном
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США выходят из ядерной сделки с Ираном 

ТАСС 35 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Данные Израиля показывают, что ядерная сделка с Ираном базировалась на лжи Тегерана, утверждает Трамп.
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