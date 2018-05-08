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На Украине подсчитали потери за время операции в Донбассе
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На Украине подсчитали потери за время операции в Донбассе 

РИА Новости 18 минут назад
ПОТЕРИ ВС УКРАИНЫ С НАЧАЛА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ДОНБАССЕ СОСТАВИЛИ 3 ТЫС 332 ЧЕЛОВЕКА, ИЗ НИХ БОЕВЫЕ — 2 ТЫС 394 ЧЕЛОВЕКА — МИНИСТР ОБОРОНЫ ПОЛТОРАК
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