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На Украине подсчитали потери за время операции в Донбассе
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На Украине подсчитали потери за время операции в Донбассе
РИА Новости
18 минут назад
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УКРАИНЫ
С НАЧАЛА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ДОНБАССЕ СОСТАВИЛИ 3 ТЫС 332 ЧЕЛОВЕКА, ИЗ НИХ БОЕВЫЕ — 2 ТЫС 394 ЧЕЛОВЕКА — МИНИСТР ОБОРОНЫ ПОЛТОРАК
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