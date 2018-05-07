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Трамп пообещал объявить свое решение по Ирану 8 мая
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Трамп пообещал объявить свое решение по Ирану 8 мая 

Мир24 10 часов назад
Президент США Дональд Трамп пообещал 8 мая в 14:00 по местному времени (21:00 мск) объявить, намерен ли он выходить из ядерной сделки с Ираном. Об этом сам глава Белого дома написал в своем твиттере.
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