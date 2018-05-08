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В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ
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В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о трёх случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Калиново и села Лозовое», — говорится в сообщении.
Как уточняется, огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия.
Ранее исполняющий обязанности главы самопровозглашённой республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе снова перешёл в горячую стадию.
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