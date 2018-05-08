В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о трёх случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Калиново и села Лозовое», — говорится в сообщении.

Как уточняется, огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия.