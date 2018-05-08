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В США запланировали средства на летальное оружие для Украины
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В США запланировали средства на летальное оружие для Украины 

Российская Газета 21 минуту назад
Американские законодатели планируют выделить Киеву 50 миллионов долларов на летальные вооружения. Об этом свидетельствует проект бюджета Пентагона на 2019 финансовый год, передает РИА Новости. Документ опубликован на сайте комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил.
Всего на оказание помощи Украине в сфере обеспечения безопасности и разведки предполагается направить 250 миллионов долларов.
Это первый вариант проекта бюджета, который еще должен пройти через профильный комитет, потом получить поддержку всей нижней палаты, затем аналогично быть поддержанным профильным комитетом сената и всей верхней палатой. При этом сенаторы могут инициировать собственный проект бюджета Пентагона.
Ранее власти США одобрили поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. По словам заместителя главы МИД РФ Григория Карасина, Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
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