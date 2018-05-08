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В проект бюджета Пентагона на 2019 год заложено $50 млн на летальное оружие Украине
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В проект бюджета Пентагона на 2019 год заложено $50 млн на летальное оружие Украине 

Прайм 32 минуты назад
ВАШИНГТОН, 8 мая /ПРАЙМ/. Проект оборонного бюджета США на 2019 финансовый год предполагает выделить 250 миллионов долларов на оказание помощи Украине в сфере обеспечения безопасности и разведки, в том числе 50 миллионов — на летальные вооружения, свидетельствует проект документа, опубликованный в понедельник на сайте профильного комитета нижней палаты конгресса.
Это первый вариант проекта бюджета, который затем должен пройти через комитет нижней палаты по делам вооруженных сил, потом получить поддержку всей нижней палаты, затем аналогично быть поддержанным профильным комитетом сената и всем сенатом. При этом сенат может также инициировать собственный проект оборонного бюджета.
"Этот раздел… разрешает министру обороны предоставлять помощь в сфере обеспечения безопасности и поддержку в сфере разведки правительству Украины. Этот раздел также разрешает использование 250 миллионов долларов на реализацию этого права в 2019 финансовом году", — сказано в документе.
"Из доступных в 2019 финансовом году средств 50 миллионов долларов можно будет использовать только на летальную помощь", — сказано далее.
Другие средства на эти цели авторы проекта предлагают искать в бюджете программы «Инициатива помощи Украине в сфере безопасности».
Президент США Дональд Трамп в марте подписал бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным посольства Украины в Вашингтоне, в нем увеличены расходы на поддержку Украины. В частности, общий объем помощи Украине предусмотрен в объеме 620,7 миллиона долларов, включая 200 миллионов — на военно-техническую помощь. Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал бюджет.
Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
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