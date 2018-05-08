Подачки на летальное оружие Украине от США предложено урезать в пять раз

Проект бюджета Пентагона на 2019 финансовый год предполагает выделение на летальные вооружения Украине 50 млн долларов против 250 млн долларов, предлагавшихся на эти цели председателем комитета палаты представителей по делам ВС, республиканцем Мэком Торнберри. Всего проект бюджета разрешает министру обороны США в 2019 финансовом году выделить на оказание помощи Украине в сфере обеспечения безопасности и разведки 250 млн долларов, передает РИА «Новости» При этом на летальную помощь можно будет использовать только 50 млн долларов, говорится в документе. Напомним, на прошлой неделе Торнберри предложил выделить «на летальные оборонительные средства» Украине 250 млн долларов. Отметим, в Кремле неоднократно предупреждали США о возможных негативных последствиях поставок летального оружия Украине.