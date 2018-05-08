Пенс встретился с главой МИД Британии

"Вице-президент подчеркнул, как важно гарантировать, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие и чтобы Северная Корея пошла на поддающуюся проверке денуклеаризацию. Оба приветствовали предстоящий в июле визит президента в Великобританию и договорились работать дальше над ответом геополитическим вызовам", — говорится в сообщении.

Ранее Джонсон прокомментировал возможный выход США из ядерной сделки.