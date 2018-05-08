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Пенс встретился с главой МИД Британии
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Пенс встретился с главой МИД Британии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: AP
Вице-президент США Майк Пенс встретился с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.
Стороны обсудили вопросы ядерного соглашения с Ираном, денуклеаризации КНДР, а также готовящийся визит американского президента Дональда Трампа в Британию.
"Вице-президент подчеркнул, как важно гарантировать, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие и чтобы Северная Корея пошла на поддающуюся проверке денуклеаризацию. Оба приветствовали предстоящий в июле визит президента в Великобританию и договорились работать дальше над ответом геополитическим вызовам", — говорится в сообщении.
Ранее Джонсон прокомментировал возможный выход США из ядерной сделки.
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