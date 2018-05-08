Пенс обсудил с Джонсоном Сирию, Иран и инцидент в Солсбери

Как в нем также отмечается, Пенс заявил о необходимости не допустить обретение Ираном ядерного оружия и обратил внимание на важность денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, оба политика «договорились работать вместе для противодействия геополитическим изменениям».