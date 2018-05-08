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Пенс обсудил с Джонсоном Сирию, Иран и инцидент в Солсбери
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Пенс обсудил с Джонсоном Сирию, Иран и инцидент в Солсбери 

ТАСС 30 минут назад
ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс обсудил с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию вокруг Ирана и КНДР, а также выразил мнение, что совместные усилия Лондона и Вашингтона по инциденту вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и якобы имевшей место химатаки в Сирии стали примером тесного партнерства двух государства. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам состоявшейся в понедельник встречи двух политиков.
Как в нем также отмечается, Пенс заявил о необходимости не допустить обретение Ираном ядерного оружия и обратил внимание на важность денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, оба политика «договорились работать вместе для противодействия геополитическим изменениям».
Как ранее информировала пресс-служба британского МИД, в США у Джонсона запланированы двухдневные переговоры с представителями американской администрации, в том числе с Пенсом и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Главная же цель его поездки, как подчеркивали британские СМИ, — попытаться повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по поводу ядерной сделки с Ираном, убедив его не отменять соглашение. Однако встреча с самим Трампом в распространенном коммюнике о визите Джонсона не упоминается.
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