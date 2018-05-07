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ЕС может 8 мая рассмотреть вопрос введения санкций из-за Украины
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ЕС может 8 мая рассмотреть вопрос введения санкций из-за Украины 

РИА Новости 43 минуты назад
РИА НОВОСТИ/ КОМИТЕТ ПОСТПРЕДОВ ЕС МОЖЕТ РАССМОТРЕТЬ 8 МАЯ ВОПРОС, СВЯЗАННЫЙ С ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ ИЗ-ЗА «ПОДРЫВА СУВЕРЕНИТЕТА» УКРАИНЫ — ДОКУМЕНТ КО ВСТРЕЧЕ
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