Трамп заподозрил экс-госсекретаря Керри в «незаконной дипломатии»

"США не нуждаются в возможно незаконной Теневой Дипломатии Джона Керри по плохо заключенной иранской сделке. Он был тем, кто в первую очередь создал этот беспорядок!", — написал Трамп в Twitter.

Ранее издание Boston Globe со ссылкой на источник сообщило, что Керри, глава госдепа США при Бараке Обаме и участник переговоров по иранской ядерной сделке, несколько раз за текущий год встречался с Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке. Позднее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил факт встречи с Керри и сообщил, что обсуждал с ним ядерную сделку.

Франция, Иран и «шестерка» международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза