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Трамп не поедет на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме
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Трамп не поедет на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Белый дом объявил состав делегации на церемонии открытия посольства США в Иерусалиме, Трамп не поедет.
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