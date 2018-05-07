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Белый дом: Трамп пропустит открытие посольства США в Иерусалиме
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Белый дом: Трамп пропустит открытие посольства США в Иерусалиме 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Evan Vucci/AP
В Белом доме США заявили, что президент страны Дональд Трамп не приедет на открытие посольства США в Иерусалиме, передает Reuters.
В заявлении не уточняется, с чем связано решение президента Соединенных Штатов.
Ранее стало известно, что открытие посольства США в Иерусалиме посетят министр финансов Стивен Мнучин, старший советник президента США Джаред Кушнер и дочь главы Соединенных Штатов Иванка Трампа. Американское посольство будет открыто 14 мая, в день независимости Израиля.
Также ранее власти Израиля заявляли, что помогут первым десяти странам, которые перенесут посольства в Иерусалим.
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