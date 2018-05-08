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Трамп призвал экс-госсекретаря Джона Керри не вредить стране
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Трамп призвал экс-госсекретаря Джона Керри не вредить стране 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп призвал экс-госсекретаря страны Джона Керри «держаться подальше от переговоров», чтобы не навредить стране. Об этом он написал в твиттере.
"Джон Керри никак не может пережить тот факт, что у него был шанс и он его упустил! Держись подальше от переговоров, Джон, ты вредишь своей стране!", — написал Трамп.
Ранее СМИ сообщили, что бывший госсекретарь США Джон Керри несколько раз встречался с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в 2018 году, чтобы обсудить ядерное соглашение.
Также британское издание The Guardian писало, что помощники Трампа наняли израильское частное разведывательное агентство для поиска компромата на ключевых лиц из администрации бывшего президента США Барака Обамы.
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