Трамп призвал экс-госсекретаря Джона Керри не вредить стране

"Джон Керри никак не может пережить тот факт, что у него был шанс и он его упустил! Держись подальше от переговоров, Джон, ты вредишь своей стране!", — написал Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что бывший госсекретарь США Джон Керри несколько раз встречался с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в 2018 году, чтобы обсудить ядерное соглашение.