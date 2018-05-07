Трамп обвинил экс-госсекретаря Керри в теневой дипломатии с Ираном по ядерной сделке

«Соединённым Штатам не нужна, возможно, незаконная теневая дипломатия Джона Керри в рамках очень плохо оговорённой сделки с Ираном. Именно он в первую очередь создал эту бардак!» — написал Трамп в Twitter.