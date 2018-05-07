Трамп обвинил экс-госсекретаря Керри в теневой дипломатии с Ираном по ядерной сделке 

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал бывшего госсекретаря США Джона Керри за «возможно незаконную теневую дипломатию» с Ираном по вопросу ядерного соглашения.
«Соединённым Штатам не нужна, возможно, незаконная теневая дипломатия Джона Керри в рамках очень плохо оговорённой сделки с Ираном. Именно он в первую очередь создал эту бардак!» — написал Трамп в Twitter.
Ранее СМИ сообщили, что Джон Керри провёл несколько встреч с действующим главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в текущем году, чтобы обсудить с ним варианты сохранения ядерного соглашения.