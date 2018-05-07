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Трамп обвинил экс-госсекретаря Керри в теневой дипломатии с Ираном по ядерной сделке
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Трамп обвинил экс-госсекретаря Керри в теневой дипломатии с Ираном по ядерной сделке 

RT на русском 18 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Американский президент Дональд Трамп раскритиковал бывшего госсекретаря США Джона Керри за «возможно незаконную теневую дипломатию» с Ираном по вопросу ядерного соглашения.
«Соединённым Штатам не нужна, возможно, незаконная теневая дипломатия Джона Керри в рамках очень плохо оговорённой сделки с Ираном. Именно он в первую очередь создал эту бардак!» — написал Трамп в Twitter.
Ранее СМИ сообщили, что Джон Керри провёл несколько встреч с действующим главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в текущем году, чтобы обсудить с ним варианты сохранения ядерного соглашения.
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