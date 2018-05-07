Ещё
Трамп 8 мая объявит, будут ли США выходить из соглашения с Ираном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп 8 мая объявит, будут ли США выходить из соглашения с Ираном 

Российская Газета 21 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп во вторник объявит о своем решении по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Соответствующую запись американский лидер оставил в понедельник в Twitter.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.
Президент США Дональд Трамп критически относится к «иранской ядерной сделке» и требует расторгнуть соглашение. Примечательно, что большинство американцев не согласны со своим лидером и выступают против выхода США из «ядерной сделки».
Российская Газета: последние новости
На Украине подсчитали потери ВСУ за время операции в Донбассе Ударная группа ВМС США приступила к воздушным операциям в Сирии Лавров: Россия хотела бы полагаться на здравый смысл у западных стран
Комментарии  Ещё 42 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово288
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»480
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян25
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото223
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко499
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение